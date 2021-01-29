返台不配合檢疫推人 指揮中心：依妨害公務處理

媒體報導有民眾返台入境不配合檢疫還推倒檢疫官；中央流行疫情指揮中心今天指出，是想推人者自己跌倒，已請航警處理，將依妨害公務處理。

根據媒體報導，有一名在桃園機場第一線檢疫人員爆料，上週一名50多歲男性旅客從上海返回台灣，不滿入境電子申報程序麻煩，在未完成申報情形下就想硬闖，很快就遭到檢疫人員的攔阻，但他竟疑似惱羞一把將女檢疫官推倒在地。

疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會回應上述事件時表示，據瞭解，是要推人的民眾自己跌倒，不是檢疫官被推倒；也請航警處理，會依妨害公務的部分處理。

疫情指揮中心指揮官陳時中則說，檢疫是公務，傳染病防治法都有明確規定，若不配合檢疫會有相關處分。對檢疫人員、公務人員產生任何言語威脅或人身傷害，絕對不被允許。