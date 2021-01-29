居檢期有症狀未就醫後確診 指揮中心認會檢討

台灣有1例境外移入新冠肺炎確診者，在之前居檢時有症狀但沒就醫。指揮中心今天說，當時衛生單位有打算安排就醫，但個案自訴服藥後症狀改善，允諾會自行就醫。針對過程未完善處會檢討。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，台灣今天新增4例新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，分別為菲律賓3例及南非1例。其中自南非返台個案居家檢疫時出現症狀，但未就醫，檢疫期滿後自行就醫才確診。

這名從南非境外移入的個案是台灣60多歲男性，2020年10月到南非探親，今年1月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日起陸續出現喉嚨痛、鼻塞及咳嗽情形，並自行服藥。

1月24日個案曾向衛生單位通報，但個案表示已服藥且症狀改善，因此沒有就醫；個案於1月27日檢疫期滿後，自行前往就醫，經採檢於今日確診。已掌握接觸者共1人，為同住家人，因與個案分住不同樓層，活動空間有區隔，列自主健康管理。

疫情指揮中心發言人莊人祥晚間受訪表示，這名個案在居檢時就有症狀，當時衛生單位有打算安排採檢，個案自訴服用成藥後症狀緩解，可能自認不太像新冠肺炎症狀，因此告知衛生單位人員，結束居檢後會自行就醫採檢。

莊人祥說，個案結束居檢後遵守諾言立即就醫，採檢後確診。此案過程確實有討論空間，不太清楚個案為何希望結束居檢才就醫；針對衛生單位同意個案自行就醫採檢，會再檢討改進。

此案的核酸檢驗Ct值為30，莊人祥說，研判此案可能是境外帶入病毒後，在台灣發病（19日），目前已經10天，傳染力有限，研判Ct值應會愈來愈高。