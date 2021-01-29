雲縣府澄清 六輕外包商未與染疫丹麥技師接觸

雲林縣麥寮鄉吳姓鄉民代表20日在臉書社團貼文，指一家六輕外包廠商可能與染疫台塑丹麥技師曾間接接觸，查證是誤傳後撤文，但已造成廠商困擾。衛生局今天證實廠商無接觸史。

雲林縣衛生局長曾春美今天表示，染疫丹麥技師並未到過雲林，雲林也沒有接觸者；網傳六輕外包廠商與染疫台塑丹麥技師有接觸是假訊息。

吳姓民代說，她是聽聞可能有六輕的廠商與丹麥技師間接接觸，才貼文提醒民眾提高警覺，後來發現有誤趕緊把文章撤掉，而且文中沒有提到這家公司名稱。

被貼文指涉的廠商表示，民代貼文造成公司極大困擾，不僅員工家人緊張，甚至造成地方人士恐慌，有業務往來的人也不敢來公司，希望大家不要再亂傳訊息。

曾春美表示，民代臉書貼文誤傳事件衛生局並未接獲舉報，若接獲報案，將移請檢調單位調查，也呼籲民眾疫情期間不要任意散布未經證實訊息。