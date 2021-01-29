台灣為何不用中製疫苗？陳時中曝關鍵原因

台灣是否使用中製疫苗引發討論，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，中製疫苗不是不能考慮，但目前已知的3支中製疫苗綜合效益都不佳，若真要使用也要考慮修法問題。

中國藉由自產新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗展開「疫苗外交」，範圍包括亞、非、南美甚至歐洲。有媒體詢問，若中製疫苗可提出有效性報告，台灣是否會考慮使用。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前中製疫苗不僅技術性報告不完整，國際期刊發表量也不夠，但根據已知的訊息，中國一共有3支疫苗，其中一家完全沒公布相關資料，暫且不談。

陳時中說，另有一家在國家巴西接種後，保護力約為50.4%，全民都打完還是無法達成群體免疫的效果，打完以後萬一有更好的疫苗，已經接種過的民眾是否要重打，將對施打疫苗策略帶來困擾，即便施打時打到100分，效果還是不彰，因此也不會考慮。

他指出，另外一家報告顯示約有78至79%保護力，16歲以上年輕族群資料不足、59歲以上又不能打，等於已經去掉全人口的40%，剩下60%的人即便全部都打，乘以8成也不過剩下48%的可能群體保護力，距離65%目標值有一定距離。

陳時中表示，正因如此，上述的疫苗廠都不會列在台灣理想或想買的候選疫苗名單，但隨時間變化，或許有更多數目、報告，如果接種對象能擴大或接種後效率更高，中製疫苗不是不能考慮。

不過，即便考慮完，中製疫苗回歸到法律仍無法進口，陳時中說，若真要進口中製疫苗必須考慮修法的問題，但至少到目前都沒有候選疫苗。