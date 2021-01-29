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印尼船員新冠肺炎檢測疑弱陽性 金門登船檢疫

中央社 / 金門縣29日電

金門縣港務處今天說，一名億薪輪貨船印尼籍船員27日在中國檢測新冠肺炎疑弱陽性，之後雖檢測呈陰性，為求慎重，疾病管制單位下午在料羅港派員登船檢疫後再予裝卸。

港務處表示，上午接獲交通部航港局中部航務中心金門辦公室通知，億薪輪某印尼籍船員經中國的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測疑「弱陽性」，港務處令船舶暫停泊在料羅港外錨區等待通知，隨即邀海關、檢疫、金門縣政府觀光處、衛生局及船公司開專案會議，研議因應措施。

船東在會中說明，這名船員去年12月31日由桃園市入境，搭防疫計程車從桃園載到高雄市防疫旅館，15日檢疫期滿，16日檢酸檢測陰性，當天下午3時40分搭高雄到金門班機，船公司老闆也搭同班機。

船員到金門後，船公司派車接駁，直接入住金城鎮公司宿舍，三餐由公司專人遞送，上船前都未外出。印尼籍船員20日料羅港上船，21日執行第一航次往廈門港，但未核酸檢測和執行體溫量測；25日及26日執行第二、三航次泉州港，也未核酸檢測和量體溫。

船公司表示，億薪輪27日第四航次往平潭港，當天上午8時抵達後，海關例行性抽樣核酸檢測船員，檢體送平潭協和醫院檢驗，當晚11時結果「疑似弱陽性」；28日中方福州疾控中心、平潭防疫單位和海關凌晨1時30分再次到船上採全部7船員（2外籍、5台籍）檢體送3單位檢驗，之後回報為「陰性」，海關通知船方解除監控允許離泊。

億薪輪昨晚8時19分駛離平潭港，今天上午5時54分抵達金門料羅碼頭錨地等待進港。

新冠肺炎 COVID-19

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