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部桃第五天「+0」？ 新冠疫苗3月開打？ 陳時中下午2時記者會

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
指揮官陳時中下午主持記者會，部桃院內群聚進入社區，國內疫情難測，答案將於下午2時舉行記者會說明。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中下午主持記者會，部桃院內群聚進入社區，國內疫情難測，答案將於下午2時舉行記者會說明。圖／指揮中心提供

部桃新冠群聚，連續四天都沒新增病例，今天能否再次「加零」備受關注，指揮中心今上午未事前公布新增多少個案，僅通知指揮官陳時中主持，部桃院內群聚進入社區，國內疫情難測，答案將於下午2時舉行記者會說明。

疫苗是疫情接封希望，陳時中昨晚在電視節目專訪說，有些大國超額購買疫苗，囤積當然就不夠，有國家買的疫苗數是總人口4倍，國際疫情嚴峻，早就可預期各強國會超買，如今責怪WHO不夠力，是否代表3月打疫苗的承諾可能跳票，將成為今天記者會關注焦點。

新冠肺炎 COVID-19

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