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檢疫罰款已達1億 蘇貞昌：莫以身試法

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
違反居家隔離、檢疫裁罰已累積破1億，行政院長蘇貞昌（中）呼籲民眾遵守防疫措施。（本報資料照）
違反居家隔離、檢疫裁罰已累積破1億，行政院長蘇貞昌（中）呼籲民眾遵守防疫措施。（本報資料照）

面對疫情加劇，行政院長蘇貞昌28日在院會後記者會呼籲民眾遵守防疫，法務部也表示會加強居家檢疫罰款徵收！目前違反居家隔離、檢疫的罰鍰已經累積超過1億。針對國台辦禁止台灣豬肉進口，行政院秘書長李孟諺表示，中國早就禁止台灣豬了，現在宣布相關禁令對台影響不大。

居家檢隔須落實

蘇貞昌感謝國人同胞齊心合力、中央地方一起合作，他說，未來疫情還有許多挑戰，針對違反居家檢疫規定者，蘇貞昌也要求法務部貫徹裁罰，展現與防治非洲豬瘟一樣的防疫決心。

法務部表示，統計至110年1月25日止，各縣市「違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件」總件數為1,390件，裁罰金額合計1億7,768萬8,668元。其中，已繳納件數合計568件，金額4,898萬5,532元。各執行分署收受案件總數合計428件，應納金額7,288萬4,500元。

法務部提到，為因應新型冠狀肺炎裁罰案件之移送執行，已相繼成立「應變小組」及「防疫執行專責小組」，主動了解相關裁罰案件之案情，協助衛生主管機關催繳及逾期不繳後的儘速移送執行。另外，為因應近日疫情升溫，法務部也會加緊追討居家檢疫罰鍰。

台灣豬出口不受影響

國台辦近日宣布取消進口台灣豬肉，媒體詢問是否會對台灣產生衝擊？李孟諺表示不會，由於中國多年前已對台灣禁止進口，但針對未來港澳地區可能也會影響無法進口，李孟諺提到，台灣豬從口蹄疫拔針後，東南亞國家對台灣豬進口很感興趣，會透過130億養豬基金協助台灣豬農分散市場。

由於15日起居家隔離、檢疫改成1人1戶，外界擔心如果非隔離之家屬若未誠實通報恐成防疫破口，內政部次長陳宗彥表示，家屬若入住安心旅館需要先填寫切結書，而里幹事也會採取主動關懷，如果聯絡不到人就會通知警政單位協助抽查，目前居家檢疫違規率僅千分之2.6，多數國人還是遵守防疫措施的。

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