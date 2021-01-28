防疫旅館三餐網嘆寒酸 高雄業者：天天吃便當會膩

隨著春節返國人潮增加，高雄市防疫旅館住宿率近9成，但有入住旅館的居家檢疫者於網路社群貼出餐飲照片，網友嘆「不會病死，就會先餓死」。市府觀光局允反映促業者提升質量。

一名網友在網路發文陳述入境後在高雄一家飯店隔離，含三餐1天要價新台幣2200元；隔離第1天，早餐吃包子加紅茶、中餐是粥、晚餐是1碗烏龍麵。

網友留言好奇是哪家飯店、恐怕住1星期就會暴斃在房間，還有留言說「監獄吃得比這些好」等，網友酸業者在發災難財等。

高雄市政府觀光局表示，經洽詢，業者回應是考量居檢者天天吃便當會膩才提供麵、飯、粥做變化；允諾會持續督導防疫旅館提升餐食的質與量及強化服務品質。

觀光局指出，因居檢者入住要14天且不能離開房間，可以理解居檢者期待有好的住宿環境與餐飲，將會要求業者強化餐食及多樣性選擇，也會督促業者提供溫馨服務與關懷，讓居檢者住宿舒適。

觀光局統計，目前高雄市有防疫旅館63家、4205房，估計春節前防疫旅館使用率都會有9成。