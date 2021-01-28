「醫療不是單打獨鬥」賴清德感謝醫療工作者為疫情付出

副總統賴清德今天以錄製影片方式，在「2020年第21屆國家醫療品質獎線上頒獎典禮」致詞。他表示，感謝每一位醫療工作者在疫情期間的付出與辛勞，並勉勵醫界繼續努力，共同守護台灣。

賴清德表示，今天非常榮幸出席「2020年國家醫療品質獎線上頒獎典禮」，感謝醫界的努力及投入。台灣醫療長期成績斐然，不僅為全民福祉帶來成果，同時也走出台灣、享譽國際，令人驕傲。醫療品質更是其中的價值，同時也是國家的強項。

賴清德說，今天的頒獎典禮是醫院及醫療人員共享榮耀的時刻，看到醫療基層人員與機構對於追求品質的堅持。尤其是智慧醫療與國家政策結合，以及在疫情之下也不吝嗇與同儕分享防疫作為，共同守護台灣。

賴清德說，國家醫療品質獎已為全國最具權威與專業的醫療品質競賽之一，感謝醫策會20多年來辛苦耕耘，「在競賽活動中，我看到了台灣醫院對於持續提升醫療品質的付出，樹立醫界深耕品質的卓越典範，同時也看到了台灣醫療品質多元化的面貌。藉著這個機會，我要表達政府對於醫療品質發展的重視，鼓勵及肯定醫界長期致力於醫療品質的奉獻耕耘。」

賴清德說，醫療做為政策重要的一環，要隨著社會環境的變化，進行因應與調整，才能符合國家與民眾的期待。政策的推行重點在於引領國家前進，面對日趨複雜的醫療照護、民眾健康需求等問題，亟需結合醫界的努力，來幫助政府解決問題，甚至提供未來政策擬定之參考。

賴清德指出，醫療的價值在為全民福祉進行努力，醫療應用的價值，是病人安全及醫療品質的提升，讓民眾得到更好的照護、醫療人員有更好的執業環境。因此，醫療機構都應該要重視台灣醫療的優勢，不斷創新、精進品質，進行政策法規、醫療技術、資訊科技、醫療人才及產業的全面整合，前瞻未來，擴展國際視野。

賴清德強調，醫療不是單打獨鬥，面對國際趨勢變化，希望能夠藉由國家醫療品質獎這個平台，讓醫界組成國家隊，共同努力、共同面對挑戰，讓台灣醫療更加蓬勃發展。感謝衛福部對於國家醫療政策推動上面的投入，也感謝衛福部及醫策會提供國家醫療品質獎這個平台。國家醫療品質獎在全國機構共同參與下，已經是全國醫療品質最具代表性的競賽品牌，透過競賽也將品質概念推廣至所有醫療院所及相關產業，醫策會對於全國醫療品質的努力與成就有目共睹。