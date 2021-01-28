影／拜登禁稱「武漢肺炎」 賴士葆：狠狠打臉蔡政府

美國總統拜登26日發布備忘錄，譴責與打擊反亞裔美國人及太平洋島國人的種族歧視、仇外與偏狹行為，強調此舉「不能接受」。備忘錄還提及，「以起源的地理位置提到新冠病毒大流行」會助長仇外情緒，要求禁用中國病毒、「武漢肺炎」這類肺炎仇外修辭。國民黨立委賴士葆今（28日）酸蔡政府「狠狠地被美國打臉，就看我們政府要怎麼接招。」

賴士葆認為，對於任何國際性、全球性病毒的蔓延，病毒的名稱怎麼定？應該以WHO的講法為準。WHO就是定為「COVID-19，新冠肺炎」，我們就稱「COVID-19，新冠肺炎」，這樣的講法才是符合國際規範，如果把它地名化、國名化，就是某種程度的歧視。

賴士葆說，現在等於是美國政府正式來糾正「武漢肺炎」的講法，蔡政府應該是「頭殼抱著燒」(一個頭兩個大)，不知道如何回應。我們政府也等於是「狠狠的被美國打臉」，結果發現，吃了萊豬不但沒有BTA、沒有FTA、沒有TIFA、沒有CPTPP、還要被打臉，這個萊豬吃得實在是「賠了夫人又折兵啦，很划不來」。