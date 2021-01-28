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拜登禁說「武漢肺炎」 陳時中：國內倒也沒有說禁稱
美國總統拜登26日發布備忘錄，譴責與打擊反亞裔美國人及太平洋島國人種族歧視、仇外行為，強調此舉「不能接受」，還提及「以起源的地理位置提到新冠病毒大流行」會助長仇外情緒。對此，我指揮中心指揮官陳時中回應，國內倒也沒有說禁稱「武漢肺炎」。
指揮中心過去新聞稿、廣告衛教文宣都是以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，但近期的新聞稿已改為covid-19，被外界解讀與拜登公布時機接近，但陳時中今天在指揮中心記者會被問及此事，陳僅說，有些是俗稱，沒有禁稱，對外就是稱covid，因散到全世界，就是用可以溝通的字眼。
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