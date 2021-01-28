新冠肺炎境外+2！ 本國籍2男分別自美、德入境

台灣新冠肺炎疫情內憂外患，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案895、896)，分別自美國及德國入境。

陳時中表示，案895為本國籍20多歲男性，去(2020)年10月前往美國，今(2021)年1月24日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。

個案1月25日出現嗅味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共24人，其中11人列居家隔離，13人列自主健康管理。

案896為本國籍30多歲男性，去年8月至德國就學，今年1月22日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月25日及26日陸續出現頭痛、發燒、流鼻水症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

陳時中說，由於個案發病前2日至住院隔離前均獨自在住處居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計150239例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含146869例排除)，其中895例確診，分別為785例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、809人解除隔離、79人住院隔離中。