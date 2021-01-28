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內政部：返鄉旅客今大幅下降 防疫旅館充足

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
趕在農曆年前完成居家檢疫及自主健康管理，桃園機場日前湧現返鄉人潮。 報系資料照
趕在農曆年前完成居家檢疫及自主健康管理，桃園機場日前湧現返鄉人潮。 報系資料照

中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥今表示，昨天是春節返鄉人數比較多的最後一天，今天開始入境旅客大幅下降，防疫旅館入住率76%，每天都還有一千間房間可以提供，居住檢疫量能都充足。

衛福部、內政部、法務部今在行政院會報告新冠肺炎疫情防治、居家隔離關懷和居家檢疫裁罰現況。

行政院秘書長李孟諺會後表示，春節前夕，會有非常多人返國，防疫旅館增加4500間，共2.1萬間房間，檢疫場所增加到4000間房，足以因應歸國人潮，昨天下降為一天1000人，因此每天還有一千間以上空房防疫旅館。

陳宗彥補充解釋，春節返鄉昨天是人數比較多的最後一天，今天開始入境旅客大幅下降，防疫旅館入住率76%，每天都還有一千間房間可以提供，防疫旅館、集中檢疫場所整體搭配，適當檢疫場所。

另外，陳宗彥也說明居家檢疫管理流程，自去年1月23日開始，居家檢疫管理透過里幹事每天關懷，若無法連繫上，就會親自到家裡確認狀況，去年底秋冬專案啟動一人一戶後，前端要求當事人切結，誠實申報，配合關懷措施，再透過里幹事偕同警政同仁做抽查方式，用這樣方式抽查，整體來講，去年實施到本月27日為止有52萬多人，違規率千分之2.6，顯示國人對居家檢疫居家隔離都能接受。

新冠肺炎 COVID-19

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