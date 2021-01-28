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金門尚無境內確診 春節前展開大消毒

中央社 / 金門縣28日電

金門縣環保局表示，金門目前尚無境內確診案例，但仍必須做好防疫工作；加上春節連續假期即將到來，為降低疫情傳播風險，防疫消毒大隊今天起對公共場所展開全面消毒作業。

一名印尼移工月中確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），因雇主為金門籍，在中央疫情統計圖表中納入金門縣。金門縣長楊鎮浯表示，這名移工到現在仍未入境金門，因此金門仍為「零」確診。

金門縣環保局表示，雖然金門「零」確診，但鑑於全球疫情有升溫趨勢，防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入這次防疫消毒工作。

因此，從今天起，防疫消毒大隊針對7處交通場站（公車、機場和碼頭）、5座大型營業場所（百貨賣場、電影院）、3處人潮聚集民生熱點、33處村里社區、72處學校及民眾洽公機關等120多處地點戶外的公共環境，展開消毒作業，確保環境安全。

環保局指出，各場所內部環境，特別是人員經常接觸的表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等，必須加強消毒；公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，也應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次；如果顧客頻繁出入，更需適度提高消毒頻率。

環保局長楊建立表示，請大家共同做好消毒及防疫工作；中央流行疫情指揮中心已訂有大眾運輸、大型營業場所、社區管理維護等因應指引，請各場所管理單位參考落實，也請民眾依行政院環保署編訂環境消毒參考指引，做好個人及環境消毒。

楊建立再次呼籲民眾，養成良好的防疫習慣，如勤洗手、做好環境清潔消毒，並在出入人多、密閉及不特定的場所配戴口罩。

新冠肺炎 COVID-19

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