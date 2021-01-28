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影／不用大陸疫苗？楊志良：有效就是好疫苗

聯合報 / 記者張善寧 顏凱勗 潘姣琪／台北即時報導
前衛生署長楊志良。記者顏凱勗／攝影
前衛生署長楊志良。記者顏凱勗／攝影

蔡政府拒絕用大陸疫苗，前衛生署長楊志良受訪時，引用鄧小平的言論「黑貓、白貓，會抓老鼠就是好貓」，他表示「有效的疫苗就是好疫苗」，至於陳時中講台灣法令不行，楊志良則諷刺，跟蔡政府講法令是屁話，只要蔡總統想要，立法院又是多數，「明天就通過了」。

至於楊志良昨天說陳時中好像對快篩和普篩有恐懼症，他說，他好多次都說他要挺陳時中，因為陳時中垮了的話，整個台灣都會倒楣，他想要能夠到處「趴趴走」。對於有人說應該讓賴清德接手，楊志良表示沒有意見，但一個人緊繃一年，真的會累。

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