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疫情升溫 立委籲：外送員進出醫院應有統一規範

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
時代力量立委邱顯智等今舉行記者會，指現行各家醫院對於外送員出入的規定不一，呼籲莫讓外送員成防疫破口，要求相關單位應訂定統一規範。圖為外送員示意圖。本報資料照片
時代力量立委邱顯智等今舉行記者會，指現行各家醫院對於外送員出入的規定不一，呼籲莫讓外送員成防疫破口，要求相關單位應訂定統一規範。圖為外送員示意圖。本報資料照片

部立桃園醫院發生群聚感染，國內疫情升溫，時代力量立委邱顯智等今舉行記者會，指現行各家醫院對於外送員出入的規定不一，呼籲莫讓外送員無辜成防疫破口，要求相關單位應訂定統一規範。職安署則表示，面對疫情高峰，會與疫情指揮中心討論，適時做調整。

邱顯智今偕時力新竹市議員廖子齊、桃園和新竹外送員工會代表，並邀請疾管署、職安署舉行記者會。邱顯智指出，針對疫情，職安署在去年4月9日訂過外送員「防疫重點事項」，但在第9點規定「如外送為醫療院所等地點，外送員可主動與消費者約定於適當場所取餐」，產生疑慮。

他質疑，何謂「適當場所」的定義？是醫院門外、急診室，還是在院內？如果約定不成立的時候該如何是好？他認為有非常多的問題，而衛福部長陳時中在日前已明白表示，部桃早就禁止外送員入內，可見原訂規範的不明確，尤其規範訂定後已過9個月，疫情狀況生變，認為是否應當檢討，做出讓外送員更安全、不會形成防疫破口的調整。

邱顯智以新竹國軍醫院、新竹台大醫院，以及新竹馬偕醫院為例，對於外送員的規定就各不一樣，有的可以入內上樓送餐，有的可以在大廳交餐，有的則禁止進入。廖子齊認為，各大醫院各有不同規定，讓外送員無所適從，難在工作時，做出正確的判斷。

新竹外送員工會籌備會代表文小姐表示，外送員若染疫有強大的傳播性、擴散性，以一名專職的外送員每天接觸的人次在50人上下，還不包括在各式場域，如公寓大樓、辦公大樓及熱鬧商圈等的民眾數。她說，外送員為數眾多，若成為破口，後果不堪設想，並呼籲，無論有沒有疫情，外送員是顯不適合進入各級醫療院所送餐。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎也認為，外送員在醫療院所中待的時間愈久，染疫的風險就愈高，可能讓外送員成為防疫的破口，希望可以明訂禁止進入醫院，或者妥協，盼醫院設置一個領餐區。

疾管署代表表示，職安署訂定防疫重點，原則是妥適的，但也坦言，在疫情嚴峻期間，醫院減少人流的出入，對於防疫是有幫助的，現行在「適當場所」的部分， 沒有明確的定義，若在戶外通風良好的地方，是比較理想的，但各大醫院特性不太一樣、屬性不同，可能要做彈性的調整。

職安署代表則說，當初的擬出「適當場所」的文字，就是希望有一個彈性的調整，畢竟疫情起起伏伏，但面對國內疫情的高峰，是不是需要再進一步調整，職安署會再跟疫情指揮中心討論，了解他們的對策，適時來做調整。

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