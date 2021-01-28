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進口中國疫苗救急？ 陳亭妃質疑「連習近平都不敢打」
新冠全球疫情升溫，我國何時能取得國際疫苗全民關切，未來是否考慮進口中國疫苗救急？民進黨立委陳亭妃今受訪時，對中國疫苗表示不信任，認為連中國最高領導人習近平都不敢打，相信大家一定會說不敢打。
陳亭妃質疑，如果台灣進口中國疫苗，大家會安心用中國疫苗嗎? 如果拿中國疫苗來問台灣人民說你敢打嗎，她認為大家一定會說不敢打，連習近平都不敢打了，台灣人民敢打嗎?
陳亭妃表示，這對台灣來講根本不是議題，台灣要的是安全而且能夠讓民眾安心的疫苗，我國也已經有多向的管道，可以爭取到足夠的疫苗，希望大家相信疫情指揮中心，一定會找出讓大家最安心的疫苗，讓大家可以免於恐懼。
她說，中國疫苗絕對不是台灣的選項，而且衛福部長陳時中已經說了，一個完全資訊不公開，甚至連他們國家主席都不敢打的疫苗，大家敢用嗎?
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