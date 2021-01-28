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停班課應同步？柯文哲嗆蘇貞昌：他喜歡宣布會通知他宣布
本土疫情升溫，對於之前柯文哲提到，只要出現千例以上本土個案，就會停班、停課，行政院長蘇貞昌則回應，希望全國同步停班課，不要有破口，大家一起加油。對於蘇貞昌說希望全國同步停班課，柯文哲今天酸，「他(蘇貞昌)喜歡宣布就給他宣布，沒問題，我會通知他宣布啊！」
對於蘇貞昌說，希望全國同步停班課，柯文哲今天則表示，當然北市要停課，還是會通報中央，不過台灣雖然是個小島，但各縣市的狀況不同，例如枋寮的疫情，是不是拿到台北市做動作？這也不一定。
柯文哲說，他認為停課，還是會依照中央的標準做事，但他覺得，台灣說大不大、說小不小，所以沒關係，「他(蘇貞昌)喜歡宣布就給他宣布，沒問題，我會通知他宣布啊！」
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