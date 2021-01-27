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企業自費採檢碰壁 指揮中心：無故採檢徒增恐慌

中央社 / 台北27日電
衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染疫情。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染疫情。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

桃園新冠肺炎疫情升溫，企業盼大規模採檢卻被醫院婉拒。疫情指揮中心今天說，已增設集中檢疫貨櫃，預計每天可驗600至800件，但不鼓勵企業無故大肆採檢，避免因偽陽性結果徒增恐慌。

衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染疫情，中央流行疫情指揮中心預估隔離人數恐達到5000人，隔離期間若有症狀將採檢，無症狀者隔離期滿後也將採檢，造成桃園採檢站大塞車，企業自費大量採檢也被醫院婉拒。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午接受中央社記者訪問時表示，因應採檢站大塞車，指揮中心也緊急調動一個貨櫃屋作為採檢站，並隔出5間採檢空間，預計每天可採檢600至800件，但為確保隱私，不會公布採檢站的地點。

羅一鈞說，未來隔離者只要隔離期滿後，可於自主健康管理期間自行開車、搭防疫計程車，或由家人開車送至貨櫃採檢站進行採檢，但不得搭乘大眾運輸工具。

桃園疫情升溫，讓企業自費採檢需求大增，但卻傳出有企業向醫療院所提出大量採檢需求遭拒。

羅一鈞指出，採檢人員每完成一次採檢，就要更換一套隔離衣，希望企業將採檢資源留給有症狀、有需要的民眾，若沒症狀、沒接觸到疑似個案，真的不用恐慌性進行大量採檢，以免因偽陽性的結果徒增恐慌。

新冠肺炎 COVID-19

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