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高端疫苗已於三家醫學中心開打 聯亞拼月底
新冠全球疫情升溫，我國何時能取得國際疫苗仍是未知數，至於國產疫苗，高端疫苗去年底有條件通過第二期人體臨床試驗，已於1月19日取得衛福部食藥署許可，1月22日開始施打。
指揮中心指揮官陳時中多次對外說明，台灣最快三月可以取得疫苗，但現在對於國際採購狀況趨於保守。至於國產疫苗部分，陳時中則表示，有一家已順利開始做第二期，另有一家這個月也會有條件地同意進入第二期。
食藥署藥品組副組長吳明美表示，高端疫苗經補足資料後，食藥署已於1月19日已發給高端施打許可，高端疫苗已可正式進行二期人體臨床試驗。
至於另外兩家的疫苗廠聯亞和國光的進度，吳明美則表示，聯亞疫苗已補足相關資料，預計一月底會舉行專家會議進行審查，是否通過則視專家決議。
國光生技則因尚未找到「最適當劑量」，因此最後決議國光生技需要再提「劑量探索試驗計畫書」給食藥署，重新修改試驗設計。也就是第一期試驗必須重新來過，可能要拖至二、三月才有辦法進行第二期計畫。
高端疫苗執行副總李思賢表示，高端去年底便已展開收案，並已於1月22日開始施打，目前至少三家醫學中心已經開打。
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