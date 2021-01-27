快訊

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

只用一槍！英軍SAS狙擊手一口氣消滅5名恐怖分子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端疫苗已於三家醫學中心開打 聯亞拼月底

聯合報 / 記者楊雅棠陳碧珠／台北即時報導
食藥署預計一月底舉行專家會議，審查聯亞疫苗第二期計畫。記者楊雅棠／攝影
食藥署預計一月底舉行專家會議，審查聯亞疫苗第二期計畫。記者楊雅棠／攝影

新冠全球疫情升溫，我國何時能取得國際疫苗仍是未知數，至於國產疫苗，高端疫苗去年底有條件通過第二期人體臨床試驗，已於1月19日取得衛福部食藥署許可，1月22日開始施打。

指揮中心指揮官陳時中多次對外說明，台灣最快三月可以取得疫苗，但現在對於國際採購狀況趨於保守。至於國產疫苗部分，陳時中則表示，有一家已順利開始做第二期，另有一家這個月也會有條件地同意進入第二期。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，高端疫苗經補足資料後，食藥署已於1月19日已發給高端施打許可，高端疫苗已可正式進行二期人體臨床試驗。

至於另外兩家的疫苗廠聯亞和國光的進度，吳明美則表示，聯亞疫苗已補足相關資料，預計一月底會舉行專家會議進行審查，是否通過則視專家決議。

國光生技則因尚未找到「最適當劑量」，因此最後決議國光生技需要再提「劑量探索試驗計畫書」給食藥署，重新修改試驗設計。也就是第一期試驗必須重新來過，可能要拖至二、三月才有辦法進行第二期計畫。

高端疫苗執行副總李思賢表示，高端去年底便已展開收案，並已於1月22日開始施打，目前至少三家醫學中心已經開打。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

相關新聞

蔡英文喊話防疫 藍委反問執政黨帶頭吵架合適嗎？

總統兼民進黨主席蔡英文今天說，台灣從對抗SARS的慘痛教訓學到3個關鍵，大家持續堅守，就可以安心過年。國民黨立委賴士葆表...

企業自費採檢碰壁 指揮中心：無故採檢徒增恐慌

桃園新冠肺炎疫情升溫，企業盼大規模採檢卻被醫院婉拒。疫情指揮中心今天說，已增設集中檢疫貨櫃，預計每天可驗600至800件...

高端疫苗已於三家醫學中心開打 聯亞拼月底

新冠全球疫情升溫，我國何時能取得國際疫苗仍是未知數，至於國產疫苗，高端疫苗去年底有條件通過第二期人體臨床試驗，已於1月1...

官方過度樂觀、自我設限 讓台灣取得疫苗的困難度陡升

自新冠肺炎疫苗在去年底開打後，隨著近期疫情的升溫，全球爭搶疫苗的熱度也越來越高。英國與歐盟已因疫苗供應一事槓上，英國打算減少供貨AZ疫苗給歐盟，歐盟則打算不准輝瑞在比利時的工廠出貨疫苗給英國。美國總統拜登表示要增購輝瑞與莫德納疫苗各1億劑，但美國媒體稱疫苗生產商的產能已達顛峰，換言之就連美國自己想要取得更多的疫苗也很困難。

【今日精摘】北北桃醫院管制升級／雙北議員涉詐補助費聲押

•中央流行疫情指揮中心因應國內醫院發生新冠院內感染事件，指揮官陳時中今日宣布，調整醫療院所門禁及人員管制措施，「北北桃地區所轄醫院」即日起至110年2月9日止，停止開放探病，住院病人的陪病者仍僅限1名。

防醫院再破口 鄭文燦：市內各醫院機構禁止探病訪視

桃園市長鄭文燦今天主持市府防疫專案會議，桃園居家隔離人數破新高，帶給第一線醫護防疫強大壓力，鄭文燦表示，為建立完善的防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。