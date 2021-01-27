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嘉義分署執行違反防疫處罰 7人遭限制出境

中央社 / 嘉義市27日電
法務部行政執行署嘉義分署自去年4月至今，受理雲嘉3縣市衛生局移送違反居家檢疫罰鍰案件有15件，罰鍰金額最多新台幣30萬元。圖／聯合報系資料照
法務部行政執行署嘉義分署自去年4月至今，受理雲嘉3縣市衛生局移送違反居家檢疫罰鍰案件有15件，罰鍰金額最多新台幣30萬元。圖／聯合報系資料照

法務部行政執行署嘉義分署自去年4月至今，受理雲嘉3縣市衛生局移送違反居家檢疫罰鍰案件有15件，罰鍰金額最多新台幣30萬元，其中對7件無財產義務人限制出境。

行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平今天表示，去年4月至今，嘉義分署受理雲林縣、嘉義縣市衛生局移送違反居家檢疫罰鍰案件有15件，罰鍰金額介於10萬至30萬元，受理後強制執行，加強查扣存款、車輛、不動產，並對於7件無財產義務人限制出境。

其中一件嘉義市黃姓男子違反居家檢疫規定，被處10萬元罰鍰，黃男除了每月分期繳納7000元外，執行人員同時查封其所有攝影器材，並拍賣所得為5500元。

另外，雲林縣林姓男子違反居家檢疫規定，被處10萬元罰鍰，因林男去向不明，嘉義分署執行人員即時查封其名下一輛休旅車後，目前林男家屬每月按期繳納1萬元。

穆治平指出，若查有惡意違反防疫規定卻又拒繳罰款的民眾，絕不寬貸，必要時將向當地法院聲請拘提、管收。

穆治平說，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，嘉義分署針對防疫裁罰案件強力執行，不容許少數民眾違反防疫規範增加疫情擴散風險。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 嘉義

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