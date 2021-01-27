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台經院倡議以晶片換疫苗 陳時中：樂觀其成

中央社 / 台北27日電
疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若政府可透過商業模式取得疫苗，指揮中心樂觀其成。圖／指揮中心提供
疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若政府可透過商業模式取得疫苗，指揮中心樂觀其成。圖／指揮中心提供

全球車用晶片大缺貨，台經院建議台灣以「晶片換疫苗」，引發關注。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若政府可透過商業模式取得疫苗，指揮中心樂觀其成。

德國經濟部長日前罕見致函台灣政府，希望增加晶片供給量，台經院直言，這凸顯台積電在全球供應鏈占有舉足輕重的地位，既然各國都爭搶台積電晶片，不妨「晶片換疫苗」，雙方互惠互利。

陳時中今天下午在疫情指揮中心記者會中被問到此事，他表示，疫苗涉及國際分配跟人道議題，若政府透過各種方式、商業模式取得疫苗，指揮中心都表示歡迎、樂觀其成；若國外因應此事有短期商務需求，也可以由相關單位提出「經濟泡泡」專案，但目前都沒有收到提案。

至於台灣的疫苗能否如期於3月到貨，陳時中說，疫苗必須要確定進口他才會講，擔心講太多反而引來太多困難，「請大家不要再為難」；目前已積極和各大廠商保持聯繫，合約也在進行中，能多採購絕對歡迎，有最新消息會和外界報告。

不過，陳時中也坦言，目前疫苗還沒有完全能看出效果，打完後間隔1個月再打第二劑，疫苗才會漸漸生效，目前國際間以色列接種的疫苗量比較多，施打比例非常高，但也觀察到近7天的確診案例仍有4.8萬例，將持續觀察疫苗效果。

國產疫苗方面，陳時中表示，國產疫苗已有一家開始進行第二期臨床試驗，另有一家這個月將有條件同意開始進行第二期臨床試驗。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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