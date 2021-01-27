國際疫苗3月能取貨？ 陳時中：觀察以色列施打效果

新冠全球疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中曾多次對外說明，台灣最快3月可以取得疫苗。但觀察各國陸續開打經驗，原本談好的供貨量可能出現變數，陳時中今日表示，近來時程確定了就會跟大家做報告；他說，各疫苗採購還在依照程序進行，如果確定進來，會跟大家報告。

針對國際疫苗採購進度，1000萬劑AZ疫苗能否3月進來嗎？之前提到500萬劑疫苗狀況如何，以及COVAX新進度到哪？指揮中心指揮官陳時中表示，還在依照程序進行，如果確定進來，會跟大家報告。

有記者追問，「今年3月可以拿到疫苗嗎？德國和日本都希望台灣增加晶片供應量？能否用晶片換疫苗？」陳時中表示，近來時程確定了就會跟大家做報告。政府如果可以透過商業模式拿到疫苗我們都歡迎。

至於除了原本估計可購得1500萬劑疫苗外，有沒有可能再增加劑量？陳時中表示，積極跟各大廠商聯繫，合約進行中，能夠多採購都是歡迎的，目前來看，疫苗還沒有辦法看出效果。

陳時中解釋，因為打完第1劑疫苗以後，間隔1個月再打第2劑，疫苗開始慢慢發揮效果時，以色列打的量比較多，打4成算是非常高，「但我也觀察他近7天的發生數還是有4萬7千，近4萬8千確診案例」，是我們觀察的國家，希望繼續往下降，確診比例也算高，有沒有效果之後會比較清楚。

至於國產開發進度，預計最快何時通過緊急使用授權（EUA）？陳時中表示，國產疫苗部分，有一家順利開始做第2期，另有一家這個月也會有條件地同意進入第2期。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，如同之前宣布，疫苗最快到貨時間為今年3月。我購買疫苗中有1000萬劑是「牛津／AZ」疫苗，但其印度產線大火，恐影響供貨，莊人祥強調，「新冠疫苗為賣方市場，不管是哪個廠商，都存有不確定變數」，我國盡力維持取貨時間。

一位不具名的專家指出，陳時中先前所言的500萬劑談判延遲，也藏有「談不成」的變數，從COVAX採購到的疫苗，很難期待能夠快速供貨，主要是該平台的設立，以提供疫苗給第三世界及疫情嚴峻國家為主，台灣並非優先對象。

專家表示，若疫苗遲來，我國4到6月將面臨新一波防疫挑戰，目前以色列施打疫苗五成後，住院人數已下降6成，美國目前設定4月完成3成的人口施打率，屆時將加速國際往來，台灣恐無法持續採「鎖國」因應，建議降低採購標準，盡可能採購疫苗，至少讓國內醫護優先施打。