1家3口隔離僅1份關懷包 桃市民政局：陸續補送
部桃專案擴大回溯6到19日出院病患與其家人列為居家隔離，有桃園民眾反映，1家3口都符合資格正在居家隔離，但只有1人收到隔離通知書與防疫關懷包，桃市府民政局解釋，中央提供清冊會以出院病患優先，後續會陸續增列，市府只要掌握到最新居家隔離名單，就會請民政系統的里幹事再陸續補送關懷包與隔離書，請大家不要擔心。
由於桃園居家檢疫人數已達5237人，已逼近去年3月單日最多5300人的高峰，由於春節返鄉潮將屆，居家檢疫人數持續成長，將創造疫情以來的高峰，另還有部桃回溯方案，民政局負責發送隔離書與防疫包，民政局連日來忙加班，市長鄭文燦慰勞。
鄭文燦今天中午到民政局6樓的居家檢疫服務中心關心，發送禮券給民政局人員，他說，居家檢疫人數成長，還要擔負部桃回溯專案工作，相當辛苦，現階段市府每天協調召開防疫會議，希望各單位落實，務必控制這次疫情，守住桃園就是守住台灣。
桃市民政局指出，25日晚上7點起陸續自內政部分批收到隔離通知書，目前已經收到400份，為爭取時效，每天較晚收到的隔離通知書，會先由服務中心工作人員掃描後聯絡後，再以line或email先送給個案，正本再請公所送達，已經掃描後傳送約101份。
民政局自治行政科長盧永樂說，目前掌握桃園居家隔離名單1132人，也陸續分批發送關懷包，昨天發到晚上7點半還在發送，至於居家隔離通知書部分，能先電話聯繫、掃描發送的就先做，部分為老人家沒有通訊軟體，這部分也請里幹事親送正本到府。
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