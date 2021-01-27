蔡英文總統：防疫難免有起伏 堅持3關鍵就能安心過年

年關將至，國內新冠肺炎疫情升溫。蔡英文總統今天表示，防疫過程難免有起伏，請大家繼續抱持信心、相信專業，繼續一起走下去；只要持續把握配合指揮中心、不分中央地方、團結意識等三項關鍵，把這段期間堅守住，再過不久的農曆春節，就可以安心過年。

蔡總統表示，近來因為桃園醫院的感染事件，指揮中心匡列的居家隔離人數在5000人左右，讓社會氣氛有一些緊張；目前相關防疫措施都已經提升，包括指揮中心、中央各部會、地方政府、醫療院所、國軍部隊，以及許許多多的單位，都已經動員起來。

蔡總統指出，對抗疫情，一定要持續把握三個關鍵。首先，國民對指揮中心各項防疫指引的配合，是成功防疫關鍵，指揮中心會持續本於專業，做出決策，也請大家務必配合；再者是不分中央地方，同心面對疫情，中央一定會全力支援地方防疫，並且強化協調的機制；最後是團結意識，尤其在這次桃醫感染事件當中，社會上共同挺醫護、挺桃園、挺第一線防疫人員，就是台灣需要的防疫意識。

蔡總統說，這三個關鍵條件，是台灣從2003年對抗SARS疫情中，經過慘痛教訓後，才學到的經驗；從鑽石公主號、武漢包機、磐石艦、到航空公司外籍機師染疫，過去這一年有許多的考驗，但台灣都展現韌性，一路挺過來了，不過防疫是長期作戰，必須互相勉勵、鼓舞，才能克服難關。

蔡總統表示，還是要一次又一次地謝謝醫護人員，謝謝所有防疫國家隊的成員，也謝謝每一位國人，大家彼此包容，一起守住疫情防線到現在。蔡說，在這個重要時刻，也要請大家持續落實防疫，這樣就能夠確保健康、安穩的日常生活。