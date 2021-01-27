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民怨突宣布禁探病「這年節難過」 黃偉哲：病毒不等人

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
針對台南市昨宣布36家醫院及護理機構今天開始全面禁止探病，不少民眾認為「太突然」，台南市長黃偉哲今上午受訪時表示，病毒不等人，建議家屬改採電話或視訊關懷住院病人。記者鄭維真／攝影
針對台南市昨宣布36家醫院及護理機構今天開始全面禁止探病，不少民眾認為「太突然」，台南市長黃偉哲今上午受訪時表示，病毒不等人，建議家屬改採電話或視訊關懷住院病人。記者鄭維真／攝影

因應疫情升溫，台南市昨宣布36家醫院及護理機構今天開始全面禁止探病，不少民眾認為「太突然」，讓病患和家屬都措手不及，紛紛到台南市長黃偉哲臉書留言盼開放探視，對此，黃偉哲今上午受訪時表示，病毒不等人，建議家屬改採電話或視訊關懷住院病人。

台南市衛生局昨指出，為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，從今天起到2月28日，除了醫院加護病房、安寧病房等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有急迫性、必要性，由醫院視個案同意者外，台南市36家醫院及護理機構全面禁止探病，請家屬改採電話或視訊方式關懷住院病人或住民。

有網友說，決定此措施之前沒有站在住院病人和家屬的立場想嗎？未免太突然。也有人表示，雙親住護理之家，由於狀況不穩，每次探視都是珍貴的時間，若能做好防疫，是否能開放一個時段一人探視？另外也有人說，這樣的措施讓許多機構病患及家屬措手不及，「這個年節更難過了」。

黃偉哲指出，因在醫院、護理機構的患者抵抗力都較低，但病毒不等人，過去在日本、英國等國都造成安養院群聚，所以市府和中央流行疫情指揮中心討論之後，發現有必要趕快停止探病，這部分政府戒慎恐懼。

黃偉哲表示，對家屬造成不便表達歉意，但希望大家相忍為防疫，建議改採電話關懷病人，相信一方面可兼顧人倫之樂，一方面也能顧及防疫安全，網路上的意見會一一回覆，委婉解釋。

新冠肺炎 COVID-19

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