治新冠肺炎藥物現曙光 中研院發現「這五種」有潛力

新冠肺炎疫情在世界確診人數已突破一億人，全世界莫不引頸企盼疫苗的問世。但在疫苗出現前，開發有效藥物也刻不容緩。中央研究院在老藥新用的最新研究中，便從現有藥物和保健品發現五種潛力藥物，包括抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病毒藥物奈非那韋、中草藥靈芝多醣體RF3，以及薄荷和紫蘇的萃取物，在動物實驗中可有效抑制新冠肺炎病毒。

這篇論文於今年1月15日刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。中央研究院基因體研究中心主任洪上程表示，論文第一作者詹家琮博士等人，從市面上收集2885個美國食藥局（FDA）獲准使用的藥物、190種中藥草以及過去合成的抗SARS病毒化合物中，先進行電腦統計實驗和酵素實驗，應用分子對接模型探討藥物作用機制、評估藥物抑制酵素活性效果後，初步篩選出具潛力的15種藥物。

接著團隊於P3實驗室中進行倉鼠肺部實驗，測定藥物對病毒的抑制效果，因而篩選出瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋病毒藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3，以及薄荷和紫蘇的萃取物，發現與僅投予水相比，最多可減少十倍的病毒量。

「研發抗病毒藥物關鍵在於阻斷病毒的複製過程」，洪上程表示，有些藥物可以抑制病毒的黏附作用、有些則可以抑制病毒脫膜作用，但中藥草則因為是複合方，尚不清楚機轉，仍需進一步研究。

洪上程也強調，本研究僅完成細胞和倉鼠測試，尚未進行人體試驗，目前已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此五種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，當疫情緊急狀態時便有機會作為準備用藥。