防疫比照北市訂居家辦公標準？ 鄭文燦：按防疫中心SOP

桃園市長鄭文燦今天接待金門、苗栗縣長，受訪時媒體問台北市政府表示疫情如果有一例不明原因感染源的話，停辦百人活動，15例要居家辦公，千例就會停班課，部桃已經有2例不明感染，桃市府有沒有打算停辦百人活動，或比照台北市訂定相關標準。

鄭文燦強調，中央疫情指揮中心有四階段的防疫規範，假如有社區出現不明感染案例，就會進入二階段，甚至進入三階段，會按照風險等級進行群聚活動的感控，目前部桃專案當中要匡列5000左右的居家隔離對象，目的就是要減少社區案例的可能性，我們要做的就是把眼前的工作做好，將來的作業按中央疫情指揮中心會的SOP按部就班進行，市政府按照每一個階段的規範來執行。

對外傳有兩個人需隔離但是還沒有找到人一事，鄭文燦強調，警政署是交辦還沒有聯絡到的人，不是沒找到，市政府一個個找出來了，現在又交了一批新的名單，每天都會有，因為疾管署和地方衛生單位每天聯絡需要居家隔離的民眾，要開立居家隔離通知書，沒找到的就交給警政署，警政署再交給警察局追蹤，第一批已經完成，現在正在進行第二批的追蹤，沒有問題。