部桃群聚3零確診？專家籲擴建防火牆 陳時中14：00說明

部桃新冠群聚，連續兩天都沒新增病例，今天能否再次「加零」備受關注，指揮中心今上午未事前公佈新增多少個案，僅通知指揮官陳時中主持，部桃院內群聚進入社區，國內疫情難測，答案將於14：00舉行記者會說明。

部桃事件看似有趨緩，但仍有專家建議，擴建防火牆，將高風險期間有部桃活動史者匡列自主健康管理；另外，本土發生疫情，不少學者急籲重視疫苗政策，但外媒體卻報導，我國購買疫苗之一的AZ疫苗，在65歲以上老人效力僅8%，是否影響我採購政策將成為今記者會焦點之一。