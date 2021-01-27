防疫爆多頭馬車？ 蘇貞昌：是誤會啦

行政院長蘇貞昌24日自曝，他找中央流行疫情中心指揮官陳時中開會後，緊急決定增列居家隔離的對象範圍，引發防疫指揮多頭馬車的質疑。蘇貞昌今則表示，這是誤會，防疫許多會議本就在院長會議室展開，陳時中需要的資源也須行政院指揮統一調度做成共識。

在野黨為此質疑「究竟誰是指揮官」，呼籲提高防疫指揮層級。

蘇貞昌今視察春節國際包裹檢疫流程，他會前接受時事問答時表示，是誤會啦，行政院在院長會議室裏面這一年多來，為了防疫不知道開了大大小小多少會議，許多決策都是在這裡跨部會討論的共識，陳時中是指揮官第一線非常辛苦，許多事情陳時中回報回來需要跨部會合作、資源整合、同步其一都必需要在行政院指揮統一調度做成共識，今天防疫才能做得那麼好。

蘇貞昌說，希望大家能夠肯定、體諒整個團隊上上下下多麼辛苦，今天成績得到國際肯定，才能守住國人健康，希望給大家第一線的同仁加油。