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陳時中宣布了！境外本土新冠夾擊台灣 「鎖國」政策延續

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境外本土新冠夾擊台灣 陳時中宣布「鎖國」政策延續

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
由左到右，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎 、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影
由左到右，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎 、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影

國際疫情嚴峻，指揮官陳時中去年12月30日宣布，自明年元旦起，限縮非本國籍人士入境，重啟去年三月鎖國政策，新制預計執行一個月，但隨著境外、本土疫情夾擊台灣，指揮中心指揮官陳時中今表示，國際新冠確診破億，照此疫情延燒趨勢，禁止外籍士入境令會延續。

指揮中心去年底限縮非本國籍人士入境，及加強入境者居家檢疫措施。非本國籍人士符合持有居留證、商務履約、國人配偶及未成年子女，或專案許可始得入境；跨國企業內部調動港澳人士、外交公務、人道考量外籍人士也可來台，同時暫停所有「泡泡模式」，恢復十四天居檢。

當時就有專家預估，變種病毒攪局，讓疫情不確定性倍增，「這一波沒有比第一波輕」，我第一次鎖國已逾百日，面對傳染力高的英國變種病毒，再次關上國門，很難一個月內重啟國門，研判同樣至少需關邊境三個月，才能比較安心。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 鎖國

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