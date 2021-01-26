境外本土新冠夾擊台灣 陳時中宣布「鎖國」政策延續

國際疫情嚴峻，指揮官陳時中去年12月30日宣布，自明年元旦起，限縮非本國籍人士入境，重啟去年三月鎖國政策，新制預計執行一個月，但隨著境外、本土疫情夾擊台灣，指揮中心指揮官陳時中今表示，國際新冠確診破億，照此疫情延燒趨勢，禁止外籍士入境令會延續。

指揮中心去年底限縮非本國籍人士入境，及加強入境者居家檢疫措施。非本國籍人士符合持有居留證、商務履約、國人配偶及未成年子女，或專案許可始得入境；跨國企業內部調動港澳人士、外交公務、人道考量外籍人士也可來台，同時暫停所有「泡泡模式」，恢復十四天居檢。

當時就有專家預估，變種病毒攪局，讓疫情不確定性倍增，「這一波沒有比第一波輕」，我第一次鎖國已逾百日，面對傳染力高的英國變種病毒，再次關上國門，很難一個月內重啟國門，研判同樣至少需關邊境三個月，才能比較安心。