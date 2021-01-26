侯友宜：新北鄰桃園6區禁老人共餐 提高防疫等級

隨著疫情緊張，被隔離就能領10萬的「防疫保單」引發排隊搶購熱潮。有民眾接受訪問時，表明買保單就是「為了想賺10萬元」，引來網友抨擊。而該受訪民眾也在《爆怨2公社》臉書社團回擊，認為自己被斷章取義。只是希望莫名其妙被隔離時「至少還有10萬」。

2021-01-26 10:02