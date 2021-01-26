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侯友宜：新北鄰桃園6區禁老人共餐 提高防疫等級
新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜今天宣布，全面備戰防疫，與桃園鄰近的新北市林口、泰山、新莊、鶯歌、三峽、樹林等6個區，將提高防疫規格與等級，禁止老人共餐。
侯友宜今天到與桃園市鄰近的三峽區龍埔國小視察課後安親班與相關防疫措施後，接受聯訪做以上表示。他表示，今天起新北市全面環境清掃消毒，提升防疫規格。
他宣布，新北市其他區的老人共餐，以外帶為原則，因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市與桃園鄰近的6個區，包括林口、泰山、新莊、鶯歌、三峽、樹林區，一律禁止舉辦老人共餐，採取最嚴格的防疫態度面對。
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