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配合新北最新防疫管制 淡水馬偕一般病房即日禁止探病
部立桃園醫院群聚感染疫情升溫，為防止社區傳播，淡水馬偕醫院宣布配合新北市政府規定，即日起一般病房禁止探病，陪病只限一人；特殊單位病房如加護病房、呼吸照護中心、新生兒中重度病房則限於每日上午11:00-11:30探病乙次、陪病一人，陪探病都需遵守秋冬防疫規定。
新北市政府因應部桃群聚感染擴大拉高防疫管制，即日起，全新北市54家醫院禁止探病、陪病限制1人。
馬偕醫院表示，除了中央流行疫情指揮中心隨疫情變化的各項滾動式防疫措施，地方政府相關防疫管制也將全力配合，目前總院各分院進出都要求填寫健康聲明書，並提供「馬偕紀念醫院LINE」，民眾加入LINE後，舉凡就醫、陪病、探病、洽公等必要進入醫院時間，都可透過系統指示依序完成，減少通關時間。
今日起，馬偕更將於台北及淡水增設「零接觸智慧防疫自助機」，提供已取得專屬QR code者，憑條碼感應確認後，可以縮短進入醫院的等候時間。
馬偕總院、新竹分院一般病房與特殊單位探病門禁管制調整為11:30-12:30，限一人，陪病（含照服員）限一人。
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