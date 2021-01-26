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受訪稱「疫情保單賺10萬」挨批 女回擊：被隔離沒收入要幫我還債？

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣產物保險推防疫保單，保費五百元，如被列為居家隔離對象，理賠十萬元，昨為最後販售日，台北市館前路湧現四百公尺排隊人潮。記者曾原信／攝影
台灣產物保險推防疫保單，保費五百元，如被列為居家隔離對象，理賠十萬元，昨為最後販售日，台北市館前路湧現四百公尺排隊人潮。記者曾原信／攝影

隨著疫情緊張，被隔離就能領10萬的「防疫保單」引發排隊搶購熱潮。有民眾接受訪問時，表明買保單就是「為了想賺10萬元」，引來網友抨擊。而該受訪民眾也在《爆怨2公社》臉書社團回擊，認為自己被斷章取義。她只是希望如果自己莫名其妙被隔離，「至少還有10萬」。

該網友貼文稱，電視新聞中被訪問的民眾就是她。她認為那些罵她「家教有問題」、「是不是有病」的網友已經構成網路霸凌，她也解釋為什麼自己要買這個保單。她說，現在網路上「講實話就被靠北」、「在這個動不動就可能被隔離的時代，身為服務業要面對千方百種的客人，有債務還有車貸要還，被隔離的話，難道酸民要幫忙還嗎？」

她也認為不可能故意染病去領保險金「保險公司都會查，而且不用染病，隔離就能領」。她還說，「每間保險公司都有防疫保險，為甚麼大家要冒著危險排隊？大家看的就是領到的保險金額高、門檻低」、她不想要哪天莫名其妙被告知被隔離，再來抱怨東抱怨西，「至少還有10萬」。

有很多網友贊成她「妳可以改行去賣保險，說得我都想買了」、「保險本來就是買一個預防的，大家也不想拿自己的健康去賭」、「隔離14天加自主7天，總計21天，你這21天沒收入就是靠這10萬補貼了。」也有人認為她會被批評「關鍵還是那個字『賺』吧，感覺真的不太好」、「應該改成『以防萬一』」、「最好別染疫，相信這10萬也彌補不了身體造成的傷害」。

新冠肺炎 COVID-19

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