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急診醫「一座新冰箱」寫出防疫神文！網讚：最實際的期待

聯合新聞網 / 綜合報導
部桃醫護人員對民眾進行篩檢。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
部桃醫護人員對民眾進行篩檢。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

近日因部立桃園醫院發生大規模的群聚感染，使本土確診病例不斷攀升，更因應本次學測的國寫題目「如果我有一座新冰箱」，兒童急診醫師謝宗學便寫了一篇抗疫神文，表示自己真的希望有那麼一座超大冰箱，足夠存放至少4600萬劑疫苗，讓我國能渡過疫情危機。此文一出，也感動許多網友，紛紛稱讚「憂國憂民的好醫師」、「寫中最實際的期待。我想給滿分！」

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」以短篇文章分享，說明如果自己有一座新冰箱，希望它有極低溫的冷凍功能，同時有不同區域的控溫裝置，這樣就能保存各種不同廠牌的新冠肺炎疫苗。

對此，他也希望這新冰箱的容量大到足夠存放至少 4600 萬劑疫苗，可以讓全台灣人民可以完整接種兩劑疫苗，產生足以對抗新冠肺炎病毒的抗體，達到群體免疫的效果，讓我的國家完全脫離病毒危機。

最後，謝宗學也說明，至今對抗肺炎的戰爭仍未結束，還有漫長的挑戰需要克服，也希望新冰箱保存的疫苗可以幫助國家度過危機，「也能保存這段時間和病毒作戰的回憶，這段和國人同島一命、防疫救國的紀錄」，將是我一生中最珍貴的回憶，永生難忘！

對於謝宗學感性地發文，不少網友感動直呼「謝醫師連學測作文都不忘本業」、「評審都被感動了，當然滿分」、「一定滿分，文筆也太好了」、「護國神冰箱的概念」、「學長好厲害，還能切中時事」、「好強的文筆！101分」。

新冠肺炎 COVID-19

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