疫情升溫 柯文哲：中央地方要商量每天入境人數

新冠肺炎疫情升溫，桃園醫院擴大隔離對象約5000人。台北市長柯文哲說「中央地方要商量每天放進國內的數量要多少」，因為桃園增加的居家隔離人數未定，怕對防疫造成壓力。

台北市長柯文哲出席「台北市節能技術教學中心揭牌儀式」接受媒體堵訪時被問及疫情升溫的相關作為。

柯文哲說，中央跟地方要商量一下每天入境人數，以北市而言，前陣子居家檢疫者8500人還很有餘裕，但今早已經增為9688人，加上春節歸國人潮以及桃園擴大隔離不知道有多少人，都是不確定因素。

柯文哲並說，在醫院方面，會參照衛生福利部桃園醫院的分倉、分流、專責、後備及薪水補償等，並依照中央資訊每天調整北市防疫措施。

至於要不要禁止探病、居民活動中心、老人共餐等，柯文哲表示，每天按照指揮中心發布情況，各個面向SOP都訂好了，以中央發布的情報來啟動防疫程度，「要做就是要做全面，不用太單一去反應」。

柯文哲強調，現在不是責怪或吵架的時候，是要先把居家隔離者都匡列出來、防止繼續感染。他指出，桃園醫院直接轉來北市有44人，這已確認過，「桃園院內感染要增加的，到現在為止還沒收到中央名單」，可能是台北市沒有或是中央還沒確定，等拿到名單才有辦法處理。