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本土疫情升溫 陳時中：目前沒有鎖國必要

中央社 / 台北25日電
指揮官陳時中表示，目前還沒有需要到鎖國強度，邊境措施目前還沒有必要增加。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
指揮官陳時中表示，目前還沒有需要到鎖國強度，邊境措施目前還沒有必要增加。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

台灣本土新冠肺炎疫情升溫，「封鎖邊境」提議不斷。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前邊境措施沒有加強必要，國內管制作為也還不需升級。

衛福部桃園醫院近期發生新冠肺炎群聚疫情，目前累計15人染疫，其中包含4個家庭，且還有2名染疫者的感染源還沒有完全釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，在群聚案發生時，第一時間認為防疫上有小縫隙；到了醫院風險較低的綠區有病患和陪病家屬（案889、890）確診，就認為是警訊，大家要警覺，之後看這幾天居家隔離後相關檢驗和病例狀況才能判定疫情的狀況。

外界也關切要不要提升國內防疫強度，且建議「鎖國」，降低邊境壓力。

陳時中說，管制作為還沒有到升級情況，若各別單位或政府要居家上班避免人潮群聚，有地方政府宣布相關管制措施，根據地方民情反映，都不反對。

至於高鐵自由座、飲食等問題，指揮中心近日會跟交通部討論。

陳時中說，目前還沒有需要到鎖國強度，邊境措施目前還沒有必要增加。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 鎖國

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