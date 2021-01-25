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去過桃園這些地方注意！ 案889、890足跡公布

異地上班啟動？ 陳時中：尊重企業、地方

聯合報 / 記者楊雅棠黃惠群邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心1月25日記者會出席名單，由左到右分別為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心1月25日記者會出席名單，由左到右分別為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

部立桃園醫院染疫事件院內低風險綠區兩人確診，疫情恐擴及社區。許多公司和地方政府紛紛調升防疫措施，要求員工在家異地上班，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個別企業或是政府要異地上班，避免群聚，指揮中心都不反對。

陳時中進一步解釋，基本上管制還沒升級，要相關異地上班或居家上班避免群聚，都是公司內部管理或是地方政府內部管理的作為，地方政府宣布管制措施都會和指揮中心討論，如果是因為地方需要反映地方疫情，都是適當的作法。至於高鐵上是不是停售自由座，還有可否吃便當飲食等，這兩天會再跟交通部討論。

另外，昨天晚間指揮中心緊急宣布擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，預估約有5000人。

但新北市長侯友宜卻表示新北有匡列人數，但不知確切人數。陳時中則表示，「政府沒有分新北市什麼的」，流程是被匡列者由當地衛生局開立隔離單，警政幫忙協尋，民政單位會啟動關懷中心，依照原本的作業流程進行。因此只要被匡列，看人在哪裡，就會送居家隔離單，而桃園因為量大，可能會協同警政單位來協助。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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