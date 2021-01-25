「這時間點」後入境吃不到年夜飯 他憂：恐有人檢疫期偷跑

近日因部立桃園醫院發生大規模的群聚感染，使本土確診病例不斷攀升，再加上近期有大批海外國人為返鄉過年，皆算好居家隔離檢疫的時間於22日至24日期間入境。對此，便有網友指出這些海外歸國的國人，大多是依照入境後14天的居家檢疫時間，並無算上7日的自主健康管理，因此在20日以後回國的人，便吃不到除夕的年夜飯。此狀況也讓他擔憂，可能會有人仍在自主管理期間，卻還與家人吃年夜飯的情形發生。

原PO在PTT發文分享，今年除夕夜在2月11日，所以依照入境後14+7天的居家檢疫跟自主健康管理，如果沒有在1月20日前回國，除夕夜當天就不可能圍爐吃年夜飯。但他也指出，根據近幾日桃園機場的入境人數統計，便可發現高峰落在22日跟24日，使他不禁擔憂部桃加上海外歸國過年的檢疫人數，恐使醫療體系工作量暴增，更考慮到可能有人為了與家人吃年夜飯，而忽視自主健康管理的時間。

對此，原PO也分析，這些海外歸國過年的人並不是用「14+7」去計算，而是只算14天，使多數歸國過年的國人，在除夕當日都仍處在「自主健康管理」的期間。他也補充道，上個月才有一位完成14天居家檢疫後，「隔天馬上不顧還在自主健康管理」就跑去吃火鍋，隨後便檢測出陽性。

再加上因部桃擴大規模檢疫的措施，會與海外返鄉過年的國人檢測時間重疊，而這對民政系統是非常大的壓力。原PO也補充，光是21日到25日這五天已經有1.5萬人入境，是部桃擴大居家隔離人數的三倍以上。對此，他也建議政府應該立刻出來呼籲大家不要全家聚在一起，小家庭自己晚上吃一吃就好。更強調過年是「幾百萬人的南北大規模移動」，深怕真的有人無視自主健康管理，也硬要跟家人吃一頓飯。