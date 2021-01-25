防疫人員1年來辛苦被抹煞！他怨：生病沒人關心反被貼標籤

部立桃園醫院發生院內感染，進而導致整個桃園幾乎被貼上標籤。一名桃園市衛生局防疫人員痛心表示，疫情以來同仁們都努力防疫，有人若出現身體問題時，換來的不是鼓勵或慰問，而是無意義的臆測，「我們努力防疫，換來的是被貼標籤、不理性的責備」，他直言「為同仁感到不值」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，最近面對沸沸揚揚的桃園市醫院群聚感染事件，他的內心真是百感交集，自從前年底爆發疫情後，中央與地方縣市的防疫人員無一不是無時無刻繃緊神經，深怕有哪個環節出了紕漏，配合著中央的防疫政策戰戰兢兢的堅持到現在。

然而國內爆發院內感染後，防疫人員之前的堅持和努力感覺也就在這幾天一樣被抹消的一乾二淨，媒體過度渲染、群眾的責備、封院和封城傳聞、外縣市的禁桃令等等的言論，對大家來說都是莫大的打擊。

該網友說，「當本土個案出現之後，我們則必需要強迫自己堅強，深入個案曾經接觸過的環境進行疫調，活動史、接觸史、通知和安排接觸者隔離或採檢，其中不為人知的是一串又一串的複雜過程，我們投入的時間、人力與心力和焦躁惶恐，相信絕對不是一般人可以想像的」。

然而當有同仁因為勞累導致身體出狀況時，獲得的不是鼓勵和慰問，而是無意義的臆測，「我真的替我的同仁們感到不值，為什麼我們這麼努力防堵，換來的只是被貼上標籤、誤解和不理性的責備」，他痛批，防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事。

許多網友看完這番痛心的言論紛紛留言「同為台灣人；加油、撐過去！」、「辛苦你們，你們沒有錯，加油」、「我們都是搭在同一條船上的台灣人，真的辛苦你們了，加油！」