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拉高防疫層級 竹市暫停學校課輔活動、長照與共餐據點
新冠肺炎疫情升溫，指揮中心昨晚宣布部桃醫院全院列為紅區，約5000人須隔離。新竹市長林智堅今召開緊急防疫會議，決議全面提高竹市防疫警戒標準，即日起停辦室外500人、室內100人以上集會活動，暫停長照C據點、共餐食堂、社區大學、長青學苑，轄內學校也停止社團、活動營隊與課輔，住宿型機構也暫停開放探視，並即刻啟動14處公有市場、125座公園、車站與公私立幼兒園消毒。
林智堅指出，竹市即日起提高防疫警戒標準，請民眾體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期。目前除停辦室外500人、室內100人以上活動，集會需落實維持社交距離、全程配戴口罩與使用隔板，出入落實實聯制與體溫量測、消毒，以及人流控制與總量管制、動線規畫，若無法落實，活動應暫緩辦理。
學校方面將暫停社團、活動營隊以及寒假課輔社區大學等終身教育學習課程、長青學苑也暫停上課。由於室內無法維持社交距離的活動也暫停，包括長照C據點、共餐食堂即日暫停上課，住宿型機構也暫停探視，包括護理暨精神復健機構、社會福利機構等，鼓勵親友優先透過視訊或電話關懷住民。
林智堅今到福林非營利幼兒園了解防疫狀況，包含入內須登記實名制，並進行量體溫與酒精消毒，老師也會帶著孩子進行環境消毒與清潔。每天放學後，園方更會針對桌椅、教具及幼兒常接觸的地方進行消毒工作，也宣導孩子落實勤洗手防疫觀念。
林智堅說，目前竹市各級校園將以「六大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫。
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