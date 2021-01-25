N95重複利用、拿不到防疫津貼 醫護人員曝防疫黑暗面

部立桃園醫院院內感染持續擴大，醫護人員壓力更是巨大。有自稱是某所中型醫院的醫護人員表示，按照SOP穿脫防護衣無法完全避免感染，且院方考慮到防護衣成本高，會從各方面節省預算，如採檢後保留N95重複使用，繼續照顧一般病人，而院內動線混雜，造成交叉感染的疑慮，他也說，疫情至今沒拿過防疫津貼，坦言「真的很難拿」。

有醫護人員在PTT發文表示，自疫情以來每天都是負能量爆棚，中央指揮高層又不夠給力，他指出，「這個病毒大家都是陌生的，怎麼能覺得所有的醫護按照SOP穿脫防護衣就能完完全全避免感染新冠肺炎？更何況我們穿著的防護裝備並非最高等級，只能算中等的白熊裝」。

該網友指出，「有白熊裝能穿還算是很有錢了，在院內前線負責採檢的是急診人員，單身、未婚、未生子為優先人選，採檢的對象很多，自費、移工、檢疫期滿、醫療從業人員、醫師個人判斷等」。

面對這些不知道是否得病的彩檢對象，醫護人員需穿著防水隔離衣、髮帽、N95、外科口罩、面罩、手套，但結束採檢後，這些採檢對象若因其他病痛需要就診，醫護人員卻只能穿著一般隔離衣為其看診。

當採檢結束後，若沒有人需要採檢，則需「卸除裝備、保留N95重複使用，繼續返回原本的工作崗位照顧一般病人」，這讓該網友直言「非常可笑」，他表示，醫院高層認為，「N95外面會多帶一層外科口罩，將最外層髒的外科口罩卸除後，剩下的就是乾淨的內層N95，然後就能廢物利用」。

該網友透露，在醫院有限的空間下，決定了東一艙西一艙、這邊隔一室那邊隔一室，但所有動線依然是混雜的，等於可能採檢病人隨時會經過一般病人身旁，或到一般病房旁邊的房間隔離採檢，造就交叉感染的疑慮。

在人力部分，以中型醫院而言採檢人力很不固定，若採檢病人較少，就須返回工作崗位，照顧其他病人，若採檢病人多，其他病人就要自求多福，若急診、重症、採檢病人都很多，就算有其他單位來支援，但因為支援者都是不熟悉急診運作的同仁，「說到底還是自求多福，加班費也別妄想了」，

該網友說，中央雖有發放防疫津貼，但「真的很難拿，至今我還沒拿到過，甚至當時與其他同事共同照顧一個疑似病例，有的主護可以領津貼、有的主護不行」。

該網友痛批，「我們的防疫有多麼的雙標，有多麼的不同步，有多麼的泛政治化，中央制定的是大綱，醫院執行的是細項，從來沒有人有辦法去檢討正確性合適性」，然而若任性離職，受苦的還是病人，因此疫情至今「沒有人」為此離職，他也呼籲，民眾應減少不必要的就醫，體諒醫護人員。