台灣難守變種病毒入侵！蘇偉碩籲：蔡總統應宣布鎖國

部桃院內感染持續擴大，目前居家隔離人數已飆破5000人。醫師姜冠宇表示，現在疫情確實有可能屬於社區感染，但民眾仍不需太擔心，尚未到社區爆發的程度。他表示，雖然搭乘大眾運輸時，按規定可以脫口罩飲食，但為了減少自我風險，應「超前部署」不要拿掉口罩吃飯。

2021-01-25 10:54