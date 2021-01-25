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台灣難守變種病毒入侵！蘇偉碩籲：蔡總統應宣布鎖國
衛福部桃園醫院群聚感染擴大，爆出2例感染源不明的確診者，另外昨日也新增3例境外移入，均是來自南非和美國。醫師蘇偉碩表示，這兩處都是變種病毒肆虐的地方，台灣的防疫體系已經證明無法嚴守變種病毒入侵醫療體系和社區，他呼籲「蔡總統應該下令啟動國安機制，並即刻宣布鎖國」。
蘇偉碩在臉書指出，衛福部桃園醫院疫情出現轉變，昨天出現兩位感染源不明的確診者，中央流行疫情指揮中心下令擴大部立桃園醫院相關人員進行居家隔離，並在期滿或出現疑似症狀時，接受採檢。
蘇偉碩表示，昨天境外移入三個病例都是來自南非和美國，這兩地都是變種病毒肆虐的地方，而台灣的防疫體系已經證明無法嚴守變種病毒入侵醫療體系和社區。
蘇偉碩呼籲，「蔡總統應該下令啟動國安機制，協助指揮中心防疫，並即刻宣布鎖國」。他也說，「我已經在總統蔡英文和行政院蘇貞昌院長的臉書留言建議鎖國了！」
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