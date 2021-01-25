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春節搭車旅客爆量 醫師指高鐵應「超前部署」禁止飲食

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師認為，搭乘高鐵時不應飲食，減少自身風險。圖／高鐵公司提供
醫師認為，搭乘高鐵時不應飲食，減少自身風險。圖／高鐵公司提供

部桃院內感染持續擴大，目前居家隔離人數已飆破5000人。醫師姜冠宇表示，現在疫情確實有可能屬於社區感染，但民眾仍不需太擔心，尚未到社區爆發的程度。他表示，雖然搭乘大眾運輸時，按規定可以脫口罩飲食，但為了減少自我風險，應「超前部署」不要拿掉口罩吃飯。

醫師姜冠宇接受Yahoo!奇摩新聞採訪，他表示，目前疫情是否進入社區感染是「打問號的」，確實有可能，但仍不需過度擔心，因為與國外相比，國內疫情仍在可控範圍，若疫情嚴重到無法進行疫調，才是所謂社區爆發的狀況。

姜冠宇強調，民眾應更注意脫口罩正確方式，脫口罩時不可用手碰觸到口罩面，應從兩旁鬆緊帶脫下，反折後再折起來，並以鬆緊帶套起丟掉，也不要放在桌上，或向衛生署前署長楊志良一樣，直接將口罩拉到下巴。

姜冠宇說，若要暫時脫口罩喝飲料、休息等，可以將一邊的鬆緊帶拿下。而過年期間若有聚餐，他建議選擇通風處，病毒量累積就會大幅減少，降低感染機率。

姜冠宇指出，目前公部門尚未禁止在搭大眾運輸時飲食，但民眾應超前部署，在公共車廂上不要拿掉口罩吃飯，減少自己的風險。他也認為，春節期間搭車出遊旅客人數眾多，高鐵應比照捷運，禁止旅客搭車飲食。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 社區感染 高鐵 春節

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