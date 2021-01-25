「限桃令」難實施 侯友宜：新北離桃園太近了

諸多縣市要求民眾非必要不得前往桃園洽公，新北市至今尚未跟進，市長侯友宜今日表示，新北距離桃園太近，兩者完全沒辦法分開，倒是與桃園市長鄭文燦站同一線，認為「桃園防疫就是新北防疫的事」。

隨著部立桃園醫院感染範圍擴大，澎湖、苗栗、雲林等縣市都發布「限桃令」，要求民眾非必要不得前往桃園洽公。對此，侯友宜坦言，台灣真的很小，特別桃園跟新北完全沒辦法分開，不管是桃園獲全國都一樣，台灣都是一日生活圈，希望這時期大家能夠同舟共濟。

在部桃感染爆發前，侯友宜透露，他曾向桃園市長鄭文燦講過一段話，「所有桃園防疫的事就是新北的事，永遠沒辦法分開所以都要共同面對」。

在無法有效控管民眾往來桃園、新北之間，侯友宜也宣布，在搭乘大眾交通運輸工具時，非必要情況不得飲食，在外吃飯務必減少交談，餐桌隔板、公筷、母匙必定要做好。