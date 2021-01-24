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部桃轉紅區警戒！三族群全列居家隔離 預計5千人疫情以來之最

桃園觀察到2月4日 不能全寄望疫苗

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
疫情中心指揮官陳時中24日公布新增2例本土確定病例，案889為部立桃園醫院出院病患，另1人為同住家人案890。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
疫情中心指揮官陳時中24日公布新增2例本土確定病例，案889為部立桃園醫院出院病患，另1人為同住家人案890。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

部立桃園醫院戒備到何時？2月4日是關鍵！疫情中心指揮官陳時中24日在答覆媒體提問時談到，持續密切管控部立桃園醫院，2月4日是重要觀察點；他也強調，與其把希望全寄託在施打疫苗，眼前防疫無漏洞更實際；並指出，「只出不進」可分流減輕醫護壓力，比容易壓垮醫護量能的「只進不出」或「不出不進」為佳。

施打疫苗非萬靈丹

「2月4日是一個重要的觀察點！」針對部立桃園醫院的管控狀況，陳時中強調，目前還沒有放鬆的本錢，但部桃院內沒有看到繼續蔓延的情況，社區疫調則還要更仔細觀察，甚至可能到過年後才明朗；至於當日本土案例出現案889、890，已將12A升級為紅區，相關醫護曾篩檢過為陰性，也都召回再採檢。

回應前立委孫大千質疑疫苗政策，若按照東洋採購方案，讓醫護人員去年底就接種疫苗，部桃事件就不會發生？陳時中強調，以色列疫苗施打了3成，疫情仍然在升溫，把全部希望放在疫苗，而忽略的基本防疫，會造成更大破口；目前購買疫苗有多重管道，期程能公開的就一定會公開，閃避確切時間。

分級妥善管理病患

「『不出不進』是現有疫情的不會往外擴散。」但院內人力已經滿了，要再做相關隔離變得不可能，染疫的風險會變高；「『只進不出』的話，就要召集其他醫院的醫護人員來支援。」但來支援的醫護對該醫院的場地、器械、動線都不熟，加上原來醫院的醫護人員隔離了，交接變得困難，對照顧的量能也可能造成很大傷害。

「有些策略確實是不會讓疫情往社區擴展，但我們這次選擇『只出不進』。」陳時中表示，透過把紅區做各種隔離策略，當醫院醫療量能變低時，讓病人也能得到完整照顧；「只進不出」跟「不出不進」，都要面對住院病人的管理問題，「只出不進」是為了做好分級管理，維持病患就醫權利。

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新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 陳時中 部立桃園醫院

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