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部桃群聚擴大 曾在部桃看病民眾就醫前先線上諮詢

本土+2！出院病患與同住家人 陳時中：召回醫護再次採檢

3天無確診就安全？ 陳時中：2月4日前都緊繃沒放鬆本錢

聯合報 / 記者楊雅棠黃惠群邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（ 由左到右）、衛生福利部次長石崇良、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（ 由左到右）、衛生福利部次長石崇良、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

中央流行指揮中心從1月12日公布部立桃園醫院院內感染事件開始，已過12天。前進指揮所指揮官、醫福會執行長王必勝表示，從今天起三天是疫情發展關鍵期，若未再出現確診病例，就可推測這波疫情應已控制。但指揮官陳時中今表示，「現在情況沒有放鬆本錢」，2月4日是重要觀察點。

王必勝卻表示這三天是疫情發展關鍵期，但有專家指出，這波案內感染安全計算應道最後一個確診者時間兩倍的潛伏期28天，是否應該往後延？

陳時中說，王必勝所說應是指院內感染本身，目前是沒看到院內感染繼續，社區部分要更仔細觀察。目前的情況沒有放鬆本錢，2月4日之前絕對是緊繃，但之後也要看疫情變化。

除了部桃傳出地院內群聚感染逐漸擴大，外界也關心到除夕前陸續還有台商回來，不論在呼吸器、專責病房等量能是否充足。

對此，衛福部次長石崇良則表示，每天皆有監測負壓隔離病房使用情形，到今天上午為止空床約400間左右，維持一定水準。

至於專責病房則因為這陣子陸續有病人從部立醫院轉出，但是雙北部分都還充足。至於加護病房（ICU）重症照護部分，則因為重症病人不多所以也還有餘裕。

但他說，秋冬期間慢性病病患的病情本來原本就容易有變化，加護病房的使用量能需求原就較高，因此也在密切監測北部地區所有急救責任醫院的使用情形，必要時會進行調度。

因應部立桃園醫院在桃園是兩家桃園的重度急救責任醫院之一，衛福部也協調九個急救責任醫院讓加護病房病人重新調度，針對穩定長住短期無法轉出的病人先去其他醫院，讓桃園稍微有空餘因應不時之需。

陳時中則指出，這波疫情重症比例並不高，所以新冠肺炎對於急重症醫療的影響不高，但因部桃是急救責任醫院，只出不進對於醫療量能有影響，所以會盡量去幫助維持。

新冠肺炎 COVID-19

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