足跡更新／個案19、20日下午在桃園仲平黃昏市場

前日新增個案案882為案881老翁的大女兒，今日指揮中心更新其足跡，1月19日16時40分至17時10分、1月20日16時至16時20分停留在「桃園仲平黃昏市場」。

指揮中心指揮官陳時中表示，案838、839、852、856、863-865、868-870、881、882、885、889接觸者中，醫院接觸者已採檢514名，508名陰性，6名陽性(案852、 856、863、868、869、881)。社區接觸者已採檢136名，129名陰性，7名陽性(案839、864、865、870、882、885、890)。

陳時中表示，案882在1月19日16時40分至17時10分、1月20日16時至16時20分停留在「桃園仲平黃昏市場」。