新增3例境外移入！ 來自南非、美國

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增三例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自南非(案886)、美國(案887、888)入境。

指揮官陳時中表示，案886為本國籍40多歲男性，去年1月至南非工作，今年1月7日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案檢疫期滿後，於1月22日自費採檢，於今日確診。疫調後個案表示曾於1月13日出現喉嚨痛症狀；衛生單位已掌握接觸者共16人，其中2人為同住接觸者，列居家隔離，其餘14人皆有適當防護，列自主健康管理。

陳時中指出，案887為本國籍50多歲女性，長期居住美國，今年1月20日返台，持有搭機前三日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案於1月22日出現發燒、肌肉痠痛、全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共23人，同班機前後二排座位旅客共8人，列居家隔離，同班機機組員14人及專車司機1人因全程有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案888為美國籍30多歲男性，於台灣工作，去年11月下旬曾返回美國洽公，今年1月19日再次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至公司宿舍居家檢疫。個案於1月22日出現發燒、頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。