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駐美代表處再傳1人確診 3接觸者隔離 領務不受影響

聯合報 / 記者張文馨蔡佩芳／台北即時報導
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

我國駐美代表處再發生一名雇員確診新冠肺炎，駐美代表處與他有接觸的三人都已進行居家隔離。

駐美國代表處發出新聞稿，該處一名雇員當地時間1月23日確診新冠肺炎。該名雇員自20日晚間出現發燒現象後，隨即通報駐美代表處緊急應變小組，經赴醫院檢測採檢確診；該名雇員目前持續在家隔離，在取得檢測陰性報告並獲醫師同意後，才可返回駐處上班。與該名雇員有接觸的駐美代表處人員共計三人，均已通知進行14天居家隔離及自主健康管理。

新聞稿指出，為維護駐處同仁及公眾健康，駐美代表處除立即進行辦公區域消毒作業及全程佩戴口罩上班外，亦在不影響公務下，持續進行分組輪流上班。該名確診雇員於駐美代表處辦公大樓內活動範圍有限，駐美代表處領務服務不受影響。

新冠肺炎 COVID-19

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